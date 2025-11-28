Restoranlardan online platformlara rest! Yüzde 20’lik indirim kararı aldılar

  • İSTANBUL
Yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı Türkiye genelinde restoranlar harekete geçti. Restoranlar, 81 kentte yüzde 20 indirime gitmeye hazırlanıyor. Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” diyerek boykot mesajı verirken, vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye çağırdı.

Türkiye genelinde restoranlar, online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı hamle hamle yaptı.

TÜRES Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, Türkiye genelinde uygulanacak bir kararı duyurdu.

CNBC-e'ye konuşan TÜRES Genel Başkanı, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara tepki göstererek yüzde 20 indirim kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bingöl “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” dedi.

Boykot çağrısı da yapan Bingöl vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye davet etti.

“VATANDAŞLAR ONLİNE PLATFORMDAN SİPARİŞ VERMESİN”

“Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” mesajı veren TÜRES Başkanı Bingöl şöyle konuştu:

Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şuan bin liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak.

“SİSTEMDEN ÇIKACAĞIZ"

Online platformlara seslenen Ramazan Bingöl “Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” diye tepki gösterdi.

