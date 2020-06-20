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Ekonomi

Restoranlar ve kafelere kredi desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; restoranlar ile kafeler için 36 ay vadeli, 6 aya kadar ödemesiz bir kredinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:10:00 -
Restoranlar ve kafelere kredi desteği

Ersoy, “Satış gelirleri 3 milyon liraya varan restoranlar ile kafelere 1 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Gelirleri 3 milyon lira ila 25 milyon lira olanlara 5 milyon liraya, 25 milyon lira ila 125 milyon lira olanlara 12 milyon 500 bin liraya, 125 milyon lira üzeri olanlara da 20 milyon liraya kadar finansman sağlanacak” açıklamasında bulundu.

Ersoy, Ziraat Bankası’yla önemli bir çalışmaya daha imza attıklarının altını çizerek, “Bu kurumumuz ekonominin güçlendirilmesine katkı yapmaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam ediyor, edecek de” dedi.

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