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Yaşam Restoranlar kafeler ne zaman açılıyor?
Yaşam

Restoranlar kafeler ne zaman açılıyor?

Kafelerin açılacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle esnaf iki aydır paket servis ve gel al sistemiyle hizmet veriyor. Dükkanlarının ne zaman açılacağını merak eden esnafın beklediği açıklama geldi. Peki, restoranlar ne zaman açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:03:00 -
Restoranlar kafeler ne zaman açılıyor?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzunca bir süredir önemli tedbirler uygulanıyor. Bulaş zincirinin kırılması için sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu mekanlar kapatıldı. Restoranlar, lokantalar ve kafeler bu süreçte yalnızca paket servisle hizmet veriyor. Peki, dükkanlar ne zaman açılacak?

Restoranlar kafeler ne zaman açılıyor?

Restoranların, kafelerin açılacağı tarihle ilgili olarak gözler uzun zamandır kabine toplantısındaydı. Merakla beklenene kabine toplantı 1 Şubat Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz” dedi.

Restoranların, lokantaların, kafelerin açılacağı tarih henüz belli değil.

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