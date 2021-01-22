Restoranlar açılacak mı? Restoranlar ne zamana açılacak?

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlara da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Restoran konusunu kabine toplantısında değerlendireceğiz. Endişelerimiz var. Ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Böyle bir riske girmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere bakarız buna göre bir esneme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Restoranlar nasıl açılacak?

Kafeler ve restoranlar için açılıp açılmama kararı Kabine Toplantısında alınacak. Yeme-içme sektörü de yaşanan bu durumun ardından açılmak için çağrıda bulundu. Biz de yeme-içme sektörünün temsilcileri ile restoranların nasıl açılması gerektiğini, alınabilecek önlemlere ilişkin sektör temsilcileri özellikle 5 konuya dikkat çekti.

1- Restoranlar bir an önce ‘en sert tedbirlerle’ açılsın, alınan tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın.

2- Müşterilere HES koduyla restoranlara giriş yapsın.

3- Aşılamada yeme-içme sektörü çalışanlarına öncelik verilsin, risk en aza indirilsin.

4- Hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın burada tavize izin verilmesin

5- Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlar cezalandırılsın.