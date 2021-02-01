Kafeler restoranlar ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bulaş zincirinin kırılması için pek çok işletme yalnızca paket servis hizmeti sunuyor. Esnaf dükkanlarını ne zaman açabileceklerini merak ediyor. Peki, restoranlar ne zaman açılır?

Restoranlar açılacak mı? Restoranlar nasıl açılacak?

Restoranların, kafelerin durumu 1 Şubat’ta yapılacak kabine toplantısında değerlendirilecek. Toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında "Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar aşılama takvimi göz önüne alındığında normalleşme adımlarının 15 Mart’tan sonra atılmasının uygun olacağını ifade ediyor.