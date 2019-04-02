Restoranda silahlar konuştu! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Dinek Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, T.D. ve Y.D, geldikleri restoranda H.S’ye henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş açtı.

H.S. göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Olayı haber alıp gelen H.S’nin kardeşi Ş.S. de kavgaya dahil oldu.

Tarafların birbirine silahla ateş etmesi sonucu Ş.S. ve T.D. yaralandı.

Y.D. olay yerine gelen İ.Z. ile otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri H.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olan Ş.S. ile T.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.