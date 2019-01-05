Restoranda başörtülü kadına çirkin saldırı!
Ankara Sıhhiye'de bulunan bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsü düşmanı bir kadının saldırısına uğradı.05 Ocak 2019 Cumartesi 10:43
Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir bayan tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı. İnsanların tepkisini gören kadın restorandan kaçtı. Sanatçı Umut Mürare'nin paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı.
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