Restoranda başörtülü kadına çirkin saldırı!

Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir bayan tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı. İnsanların tepkisini gören kadın restorandan kaçtı. Sanatçı Umut Mürare'nin paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı.