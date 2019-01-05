0553 313 94 23

Restoranda başörtülü kadına çirkin saldırı!

Ankara Sıhhiye'de bulunan bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsü düşmanı bir kadının saldırısına uğradı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:43

Ankara Sıhhiye'de bir restoranda başörtülü bir kadın, başörtüsüne tahammül edemeyen başka bir bayan tarafından hem fiziksel hem sözlü tacize uğradı. İnsanların tepkisini gören kadın restorandan kaçtı. Sanatçı Umut Mürare'nin paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. Tesettürlü kadına yapılan bu saldırı büyük tepki topladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:43
  1. Ankara
  2. Restoranda başörtülü kadına çirkin saldırı!

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını bugün açıklayacak
    1. Erdoğan, AK Parti'nin İzmir adaylarını..
    2. Maradona taburcu edildi
    3. ‘81’in üzerinde millet bahçesi inşa..
    4. Van'da uyuşturucu operasyonu
    5. Restoranda başörtülü kadına çirkin..
    6. Kalp hastası yaşlı adama ulaşmak için..
    7. Karz-ı Hasen şirketlere can suyu olacak
    8. Sağlık Bakanlığından "seyyar sandık"..
    9. Hac maliyeti 15 bin riyalden başlıyor
    10. THY'nin en yaşlı yolcusu, kıtaları aştı
    11. Bucks, Ersan İlyasova ile kazandı
    12. Üniversitelerde şiddeti önlemek için..
    13. Mersin'de 11 suçtan aranan zanlılar..
    14. 13 şehir hastanesi için geri sayım
    15. Başbakan: O konuda Türkiye ile uyumluyuz
    16. Enflasyon Merkez’in takibinde
    17. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    18. Amma da attın be Türker Paşa!
    19. Pakistan ile tarımsal alanda işbirliği..
    20. Poşet tüketimi yüzde 50 azaldı
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!