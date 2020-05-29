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Aktüel

Restoran ve kafelerde 1 Haziran'daki açılış için hazırlıklar başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:16:41 -
Restoran ve kafelerde 1 Haziran'daki açılış için hazırlıklar başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 1 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayacak olan restoran ve kafelerde hazırlık yapılıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Bu kapsamda, açılış hazırlıkları yapan Bağdat Caddesi'ndeki restoranlarda camların silindiği, yerlerin, masaların, sandalyeler ile mutfak ve diğer kapalı alanların özel solüsyonlarla dezenfekte edildiği görüldü.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi temizlik çalışmalarını tamamlayan mekanlar, pazartesi gününden itibaren müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

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