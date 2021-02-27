Restoran işletmecilerinin gözü Erdoğan’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek sektörün taleplerini ileten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara’da bir araya geldi.
Bingöl, sektörün sıkıntılarını ve taleplerini son olarak Sağlık Bakanı Koca’ya ilettiklerini kaydederek, “Pazartesi günü yani 1 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. Bingöl, “Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bingöl, kısmen de olsa açılmanın sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.