Restoran işletmecilerinin gözü Erdoğan’da

Bingöl, sektörün sıkıntılarını ve taleplerini son olarak Sağlık Bakanı Koca’ya ilettiklerini kaydederek, “Pazartesi günü yani 1 Mart’ta Cumhurbaşkanımızın bazı yerlerle ilgili müjdeli haber vereceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. Bingöl, “Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. İzlenimimiz olumlu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bingöl, kısmen de olsa açılmanın sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.