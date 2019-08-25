Ressam Güher: "Resmin içinde kayboluyorum"

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, ”Resim yaptıkça sürekli ilerlediğimizi ve şahsen resmin içinde kaybolduğumu hissettim” dedi.

Güher, insanların tarih boyunca temel ihtiyaçlarının karşılanması için arayışa girdiğini, bu arayışların bilimi, felsefeyi ve sanatı da doğurduğunu belirterek, “Bu oluşumlar birbirini etkileyerek günümüze kadar gelmiştir. Estetik yargıyı resim teknikleriyle harmanlayınca ortaya sanat eseri çıkar. İşte her çağda yeni sanat akımlarıyla birlikte ünlü ressamların teknikleri ve düşünceleri resim sanatına yansımış ve muazzam sanat eserleri ortaya çıkmıştır” dedi.

İnsanların çağlar boyunca resim yaptığını kanıtladığını ve kendi iç dünyasını mağaralara, taşlara, kemiklere ve hayvan derilerine çizerek anlatmaya çalıştığını söyleyen Güher, “Bu çizimler o çağlara ait ipuçları, insanların yaşamını anlatan izler olmuştur. Yıllardır resimle uğraşan bir birey olarak resim yaptıkça aslında bu alanda ne kadar bilgi eksiğimiz olduğunu fark ettim. Resim yaptıkça sürekli ilerlediğimizi ve şahsen resmin içinde kaybolduğumu hissettim. Bu hislerimin ortak olması diliyorum” şeklinde konuştu.