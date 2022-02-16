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Teknoloji Resmileştiriliyor: AK Parti'de kripto para toplantısı!
Teknoloji

Resmileştiriliyor: AK Parti'de kripto para toplantısı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 09:54:00 -
Resmileştiriliyor: AK Parti'de kripto para toplantısı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto varlıklarla ilgili Meclis’te kendisini ziyaret eden sektör temsilcileriyle görüştü.

Temsilciler, Elitaş’a taleplerini ileterek yapılacak yasal düzenleme ile ilgili görüşlerini bildirdi. Temsilcilerin Elitaş’a, ‘yatırımcıların güvence altına alınması, kripto para borsalarının şeffaf şekilde incelenmesi’ şeklinde taleplerini ilettikleri belirtildi.

Öte yandan AK Parti’li hukukçu vekiller de kripto varlıklarla ilgili hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin bir araya gelecek.

Hukukçu vekiller, bugüne kadar kripto varlık temsilcilerinin ilettikleri talepleri ve önerileri değerlendirerek, yasal düzenlemenin alt yapısını oluşturacak.

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