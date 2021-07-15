Resmi tatilde mesai ücreti ne kadar? Resmi tatilde mesai nasıl hesaplanır?

Resmi tatil çalışma ücreti nasıl hesaplanır? İş Kanunu uyarınca haftalık normal çalışma süresi en çok 45 saat olarak uygulanabilmektedir. Bu süreyi aşan çalışmalar ise “fazla çalışma” olarak nitelendirilmektedir. Alınan net maaşın 30 güne bölünmesi ile net maaş hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Örneğin asgari ücret ile çalışan bir kişinin almış olduğu net maaş 2 bin 20 liradır. Bu tutarın 30 güne bölünmesi ile elde edilen 67,33 liradan günlük net ücrettir.

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Avukat Ayşin Sincar: Resmi tatil kamu ve özel sektörde çalışan tüm çalışanları kapsar. Resmi tatilin uygulanması kanunla belirlenmiştir ve uygulanmaması halinde cezai yaptırımlar söz konusudur.

Özel sektörde resmi tatilde işverenler tarafından zorla çalıştırılmak haklı sebeple iş akdi feshi sebebidir ve yapılan çalışmalar 1’e 2 ücret olarak hesaplanır. Yani günlük ücret 50 TL ise 100 TL olarak ödenmelidir.

Fazla çalışa ücreti nasıl hesaplanır?

Resmi tatil ücreti hesaplama ekonomist’in haberine göre şöyle: Haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanan bir işyerinde haftada 50 saat çalışan ve saat ücreti 30 TL olan bir çalışan; ilgili haftada (5 saat x 30 TL x 1,25) = 187,5 TL tutarında fazla sürelerle çalışma ücretine ve (5 saat x 30 TL x 1,50) = 225 TL tutarında fazla çalışma ücretine hak kazanacaktır. Yani, fazla çalışması karşılığında çalışana toplamda 187,5 TL + 225 TL = 412,5 TL tutarında ilave ücret ödenmelidir.

İş kanununda resmi tatil ücreti

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.

İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Böylece resmi tatillerde çalışan işçiler 2 günlük ücrete hak kazanırlar.

Resmi tatil ile hafta tatili aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa işçiye yine bir günlük ücreti ödenmelidir. Çalışılması halinde hafta tatilinde ki çalışması fazla çalışma sayılacağından, ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Resmi tatillerde günlük çalışma süresi aşılırsa aşan kısım fazla çalışma sayılacağından bu kısmın ücreti % 50 zamlı ödenir. Günlük çalışma süresini aşmayan kısımlar ise fazla çalışma sayılmaz.