Resmi tatil mesaileri nasıl hesaplanır? 15 Temmuz’da çalışan ne kadar mesai alır?

Hem dini hem de milli günlerimizde resmi tatil ilan edilir. Kamu kurum ve kuruluşları resmi tatilde çalışmazken, bazı özel sektör kuruluşları hem resmi hem de dini günlerde personelini çalıştırmakta. Hal böyle olunca da resmi tatillerde çalışan personel resmi tatil mesaisini hak etmekte. 15 Temmuz FETE hain darbe girişiminin yıl dönümün olduğu 15 Temmuz’da çalışan ne kadar mesai alır? Resmi tatil mesaileri nasıl hesaplanmalı? Fazla mesai nasıl hesaplanır?

İşçilerini bayram günlerinde, resmi tatillerde çalıştıran işverenler bunun maliyetine de katlanmak zorundadırlar. İşçiler de bu özel günlerde çalıştıklarında karşılığını işverenden beklerler. Bayram Mesaileri ücretlerinin nasıl hesaplandığı konusu İş Mevzuatında açıkça belirtilmiştir.

– Arefe günü ile birlikte 4,5 gün Kurban Bayramı

– Arefe günüyle birlikte 3,5 günü Ramazan Bayramı

– 28 Ekim öğleden sonra ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

– 1 Ocak yılbaşı

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

– 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

– 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü

– 30 Ağustos Zafer Bayramı

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. Böylece resmi tatillerde çalışan işçiler 2 günlük ücrete hak kazanırlar.

Resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenir

Resmi tatil ile hafta tatili aynı güne denk gelmesi halinde çalışılmazsa işçiye yine bir günlük ücreti ödenmelidir. Çalışılması halinde hafta tatilinde ki çalışması fazla çalışma sayılacağından, ve bunun karşılığı ücretin resmi tatillerde çalışılma karşılığı hak edilen ücretten fazla olduğundan, işçi lehine olan uygulanmalı ve aynı güne denk gelen resmi tatil ve hafta tatilinde çalışan işçiye 2,5 günlük ücret ödenmelidir. Resmi tatillerde günlük çalışma süresi aşılırsa aşan kısım fazla çalışma sayılacağından bu kısmın ücreti % 50 zamlı ödenir. Günlük çalışma süresini aşmayan kısımlar ise fazla çalışma sayılmaz.

Örnek vermek gerekirse; hafta tatilini Pazar günü kullanan bir işçi Ramazan Bayramı'nın Pazar'a denk gelen 1. gününde çalışırsa o gün için 2,5 günlük ücrete, 2 nci veya 3. günlerinde çalışan işçi ise 2'şer günlük, çalışmadığı Ramazan Bayramı günlerinde ise 1 günlük ücrete hak kazanacaktır. İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması halinde ise aylık ücretini tam olarak alacaktır. Aynı işçi ulusal bayramlardan birinde çalışması halinde resmi tatilde çalışmış olacağından yine 2 günlük ücrete hak kazanacaktır.

Resmi tatilde çalışana ücret yerine izin kullanılır mı?

Bayram çalışması İş Kanunu’nda fazla mesaiden ayrılmıştır. Fazla mesai, haftalık çalışma sürelerini aşan çalışmalardır. Ama Resmi tatil çalışmaları haftalık çalışma süresi içinde gerçekleştirilir.

Serbest zaman izni fazladan çalışmalar için, yani haftalık çalışma sürelerini aşan çalışmalar içindir. Dolayısıyla bayram çalışmalarının ücret yerine serbest zaman izni ile karşılanması yasal bir uygulama değildir.

Serbest zaman izni hakkı 4857 sayılı İş Kanunu madde 41’de düzenlenmiştir.

“…Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir…”

Fazla mesai nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma, yani haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ücret %50 zamlı ödenmelidir.

Örneğin bir hafta 50 saat çalışmış olan işçinin fazla çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini bilmemiz gerekir. Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını varsayalım. Asgari ücret 2018 yılında 2.029,50 TL. Kişinin bir aylık kazancı olan asgari ücretin saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir.

Saatlik Ücret = 2.029,50 / 225 = 9,02 TL

Fazla Çalışma için ücretin %50 zamlı halini bulmamız gerekir. Bunun içinde 1,5 ile çarpıyoruz.

%50 Zamlı Ücret = 9,02 *1,5=13,53 TL

Fazla Çalışma Ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde kalan saatleri %50 zamlı hesaplıyoruz.

50 – 45 = 5 saat

5 saat * 13,53 TL=67,65 TL fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Fazla Sürelerle Çalışma, yani haftalık 45 saatin altında kalan fazladan çalışmalarda ücret %25 zamlı hesaplanmalıdır.