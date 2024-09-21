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Dünya Resmi tarihi açıkladılar! ABD Irak’tan çekiliyor
Dünya

Resmi tarihi açıkladılar! ABD Irak’tan çekiliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-21 02:43:00 -
Resmi tarihi açıkladılar! ABD Irak’tan çekiliyor

ABD 21 yıldır İşgal ettiği Irak topraklarından çekilmeye başlıyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin Irak'taki askeri varlığını 2026 sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği açıkladı.

Uzun süredir müzakerelerin devam ettiği ABD ve Irak arasında beklenen anlaşmada sona gelindi. Politico'ya konuşan Savunma Bakanlığının iki yetkilisine göre, Irak’ta bulunan 2 bin 500 ABD askerinin 2026 sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği iddia edildi.

DEAŞ operasyonlarına devam edilecek

ABD'nin, Irak'ta DEAŞ​ ile mücadele kapsamında bulunan uluslararası koalisyondaki 2 bin 500 askerini 2026 yılı sonuna kadar çekmeyi kabul ettiği kaydedildi. İki ülke arasında varılan anlaşmanın gelecek hafta kamuoyuna açıklanmasının beklendiği aktarılırken, ABD'nin Irak’ta DEAŞ'ı hala bir tehdit olarak gördüğü ve DEAŞ’e karşı operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

Başbakan çekilme sinyallerini vermişti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani​, 17 Eylül'de Amerikan Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin yakında tamamlanacağını açıklamış ve ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini belirtmişti. ABD, Suriye'nin Irak ile Ürdün sınırlarında desteklediği güçler arasında İran'a karşı koordinasyon kuruyor

"2014'teki Irak yok"

Sudani, "Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun sona erdirilmesi, hükümet programının bir parçasıdır. Uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun bitiş tarihini yakında duyuracağız. Uluslararası koalisyonun varlık gerekçeleri bitti, 86 ülkenin (Irak'ta) varlığına gerek yok. Irak, savaş sürecinden istikrar aşamasına geçti" demişti.

ABD’nin aksine terör örgütü DEAŞ'ın Irak için bir tehdit oluşturmadığını ifade eden Sudani, Irak'ın, 2014'teki gibi olmadığını, dönüşüme uğradığını ve DEAŞ'ın mağaralarda ve çöllerde saklanan bireyler olarak varlığı, istikrar ve güvenliğe tehdit oluşturacak düzeyde olmadığını kaydetmişti.

 

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