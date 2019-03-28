Resmi Rezerv Varlıkları Şubat’ta arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Şubat döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Şubat dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 100,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 77,6 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,8 oranında artarak 21 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 5,6 oranında artarak 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 9,1 milyar dolar anapara, 4,6 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,7 milyar dolar bir ay, 2,5 milyar dolar 2-3 ay ve 8,5 milyar dolar 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 31,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.