THY- Euroleague
0553 313 94 23

Resmi rezerv varlıkları düştü

Resmi rezervvarlıkları aylık yüzde 4,7 düşerek 84,7 milyar dolar oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 10:38
Resmi rezerv varlıkları düştü

Resmi rezer vvarlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 84,7 milyar ABDdoları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 65,5 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,2 oranında azalarak 17,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında artarak 12,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8,7 milyar ABD doları anapara, 4,1 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,2 milyar ABD doları bir ay, 0,9 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9,7 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 19,6 azalarak 29,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:38
  1. rezer vvarlıkları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    1. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    2. Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
    3. Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli..
    4. Yunanistan'a kötü haber! Yapımı..
    5. Bakan Fatih Dönmez Alman mevkidaşıyla..
    6. Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci..
    7. Cuma namaz saatleri 26 Eylül Cuma..
    8. Okullarda ders saati azalıyor mu?
    9. Yavaş aday olacak mı?
    10. Fatih Terim kara kara düşünüyor!
    11. Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da..
    12. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'düğün'..
    13. ABD’li general açıkladı: Çin’le savaş..
    14. Fırat Nehri’nden 25 yılda 27 milyar..
    15. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    16. AK Parti'den Kaşıkçı açıklaması: Biz..
    17. Kayserispor’da sakatlardan sevindirici..
    18. Bakandan müjde! Ödemeler için saat verdi
    19. Resmi rezerv varlıkları düştü
    20. TPAO ve Schlumberger Akdeniz’de iş..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!