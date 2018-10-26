Resmi rezerv varlıkları düştü

Resmi rezer vvarlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 84,7 milyar ABDdoları düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,9 azalarak 65,5 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,2 oranında azalarak 17,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında artarak 12,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 8,7 milyar ABD doları anapara, 4,1 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,2 milyar ABD doları bir ay, 0,9 milyar ABD doları 2-3 ay ve 9,7 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 19,6 azalarak 29,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."