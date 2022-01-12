'Önce resmi nikah sonra dini nikah...'

Allah Teala yarattığı biz insan kullarını kadın ve erkek evlilikle bir araya gelmelerini murat etmektedir. Evlilik dışı ilişkileri ise yasakladığını beyan etmektedir. Adem Aleyhisselamdan beri bir Hz. İsa dışında tüm Peygamberler evlilikle bir araya gelinmesini yaşayarak bizlere örnek olmuşlardır. Konuyla ilgili bakınız Rabbimiz kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresi 32. ayette ne buyurmaktadır; “İçinizde bekar olanları, ... evlendirin.” Peygamberimiz de konuyla ilgili bakınız ne buyurmaktadır; “Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.” Bu ayet ve hadisten anladığımız kadın ve erkek dini nikahlı bir evlilikle biraraya gelmesi gerekmektedir.

Kadının ve erkeğin birbirlerine helal olabilmesi için dini nikah kıyılması lazım gelmektedir. Nikahsız her türlü beraberlik zina olarak ifade edilmektedir.Günümüzde nikah iki şekilde kıyılmaktadır. Resmi olarak belediyelerce. Belediyelerce kıyılan nikahla eşler birbirlerine helal olup olmayacağını tartışacak değilim. Eğer resmi nikah dini nikah gibi kıyılmaya başlarsa bu durumda da dini nikaha herhangi bir ihtiyaç kalmayacaktır. Ama böyle olmadığından sonra da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlilerince dini nikahları kıyılır. Dini nikah isim olarak İslam nikahı imam nikahı ve dini nikahı olarak da adlandırılmaktadır.

Fakat konunun burada sıkıntısı şöyle ortaya çıkmaktadır. Günümüz hukuku yani medeni hukuk dini nikahı kabul etmemektedir. Resmi yani belediyelerce kıyılan nikahı yasal olarak benimsemektedir. Zaten sıkıntı da işte burada ortaya çıkmaktadır. Allah muhafaza eşler arasında bir boşanma durumu ortaya çıksa kadın bu durumda herhangi bir hak talep edememektedir. Çünkü medeni hukuk dini nikahı yasal nikah olarak kabul etmemekte. Böyle onlarca kadının mağdur olduğu ajanslara düşmektedir.

Ne oluyor?! Erkek bir müddet sonra kadından bıktığında ne yapıyor?! Kadını resmi nikah olmadığından bir çırpıda boşayıp herhangi bir yasal sorumluluğu olmadan başka çiçeklere gitmektedir. Bu durum özellikle üniversitelerde ve yasal evlilikten kaçınmakta olan evliliklerde ortaya çıkmaktadır. Bir tanesini yazayım ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Bir kızımız dini nikahlı bir evlilik yapmış. Erkek kadını boşadığında kadın resmi nikahı olmadığından herhangi bir hak talep edememiş. Sonuçta kadın adama bana resmi nikah kıy ondan sonra beni boşarsın dediğinde erkek kesinlikle olmaz diyerek kadının mağdur olmasına sebebiyet vermiş. (Basından) Kadınlarımız mağdur olmaması için kesinlikle resmi nikah yapmadan dini nikahı kıymamalıdır. Aksi durumda örnekleri var çokça mağdur olmaktadırlar. Ama ne acıdır ki günümüzde böyle yüzlerce kadınımız adamların kendilerine resmi nikah kıymadan dini nikahlarıyla bir hayat yaşamaktadırlar. Daha neyin muhabbetini yapmaktayız. Ondan sonra da adamlar kendilerinden bıkıp başka çiçeklere gittiklerinde de herhangi bir yasal hak talep edememekteler.

Tabii konuyla ilgili nikah mercilerinin de son derece sorumlulukları var. Kadınlarımızın mağdur olmamaları için resmi nikah kıyılırken dini nikahlarının da kıyılması sağlansa herhalde bir miktar da olsa belki mağduriyetlerin önüne geçilebilir diye düşünmekteyim. Kadınlarımız konuyla ilgi büyük mağduriyetler yaşamaması için resmi nikah yapmadan asla dini nikahla adamlarla bir araya gelmesinler. Önce resmi nikah sonra dini nikah...