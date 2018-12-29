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Resmi kurullara yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da bulunduğu bazı bakanlıklarda yeni atamalar gerçekleşti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
Resmi kurullara yeni atamalar

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bazı görevlere yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Salim Koşar ve Ömer Koca görevlerinden alındı.

Karayolları’ndan Bakanlığa

TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin de görevlerinden alınarak, yerlerine Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ali Osman Kıyak ve Sait Kocabay getirildi. ÇAYKUR’da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman Pınarbaş ile Ali Kemal Yıldız atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine ise Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu’nun ataması yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
  1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
  3. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Resmi Gazete
  7. Salim Koşar
  8. Ömer Koca
  9. TİGEM Genel Müdür Yardımcıları Halil İbrahim Özbayat ve Üzeyir Tekin
  10. Ali Osman Kıyak
  11. Sait Kocabay
  12. ÇAYKUR
  13. Süleyman Pınarbaş
  14. Ali Kemal Yıldız
  15. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Nurgül Uraloğlu

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