Resmi gazetede yayımlandı! Trafikte yeni dönem
Resmi gazetede yayımlanan habere göre, ortalama hız ölçüm donanımlarının periyodik muayenesi, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden yapılacak.07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:01
Karayollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye tabi tutulacak.
BAKANLIK AÇIKLADI
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, trafikte hız ihlallerinin tespitinde kullanılan donanımların muayene işlemlerine ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.
Hız ihlal tespit donanımlarının piyasaya arzından sonraki muayene işlemlerinin yaptırılmasından kullanıcı sorumlu olacak.
DEĞİŞİRSE YENİDEN YAPILACAK
Karayollarında belirli bir yol kesiminin başlangıç ve bitiş noktalarına yerleştirilen ekipmanlar aracılığıyla taşıtların ortalama hızlarını tespit edebilen ortalama hız ölçüm donanımları, kurulumunun yapıldığı başlangıç ve bitiş noktalarının veya yol kesiminin uzunluğunun değişmesi halinde yeniden periyodik muayeneye tabi tutulacak.
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