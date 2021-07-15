Resmi Gazete'de yayımlandı! Tapu yönetmeliklerinde değişiklik

"Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, resmi senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda, taraflarca imzalanan banka ve kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi, tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenecek.

İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.

Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.

Uyumsuzluk tespitinde işlem iade edilecek

Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak, banka ve kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilecek.

Banka ve kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak yapılacak.

Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilecek.

Banka ve kurum tarafından kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek, elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınacak.