Resmi Gazete'de yayımlandı! Okul servis araçlarında yeni dönem başlıyor
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2019-2020 yılları itibarıyla okul servis araçlarında muayeneden geçmiş olması şartıyla yaş sınırı aranmayacak.12 Ekim 2019 Cumartesi 12:28
İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Muayeneden geçmiş olması şart
Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.
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