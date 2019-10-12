Resmi Gazete'de yayımlandı! Okul servis araçlarında yeni dönem başlıyor Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 2019-2020 yılları itibarıyla okul servis araçlarında muayeneden geçmiş olması şartıyla yaş sınırı aranmayacak.

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Muayeneden geçmiş olması şart Buna göre, 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.

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