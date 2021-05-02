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Teknoloji Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik haberleşmeye ‘yerlilik’ modeli
Teknoloji

Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik haberleşmeye ‘yerlilik’ modeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilecek elektronik haberleşme işletmecilerine yönelik düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 07:18:00 - 2021-05-02 07:19:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik haberleşmeye ‘yerlilik’ modeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BTK'ye ait yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığına dikkati çekerek, kurum tarafından yetkilendirilecek elektronik haberleşme işletmecilerinin teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarının belirlendiğini kaydetti.

Devir izne tabi

Yönetmelik değişikliğiyle, yetkilendirilecek her işletmecinin asgari 50 metrekare ofisinin bulunması gerekeceğine dikkati çeken Sayan, "En az 2 üniversite mezunu personel çalıştırması, yabancı menşeli şirketlerinin müdür/sorumlu müdürlerinin Türkiye'de ikamet etmesi istenecek" dedi. Sayan, daha önce 15 yıl olan yetkilendirme sürelerinin, şirketlerin edindikleri abone sayıları, finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Şirketlerin her nevi hisse devri kurum iznine tabi olacak. İşletmecilerin acente/bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerin hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olabilecek. Yazışmaların elektronik ortama taşınması için hukuki zemin oluşturuldu."

31 Aralık'a kadar

Öte yandan kurumca yetkilendirilecek şirketlerin vergi ve SGK borcunun bulunmaması istenecek. İşletmecilerin ilgili mevzuata aykırılık sebebi ile yetkilendirmelerinin iptal edilmesi halinde 3 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmemesine karar verilecek. Halihazırda yetkili bulunan şirketlerimizin yetkilendirmeleri mevcut yetkilendirme sürelerinin sonuna kadar devam edecek. Diğer şartlara uyum için mevcut işletmecilere 31 Aralık 2023'e kadar süre verildi. BTK'nın yetkilendirdiği 450 işletmeci farklı hizmet türlerinde 810 yetkilendirme ile hizmet veriyor.

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