Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da ücretsiz olacaklar
Resmi Gazete'de 9 Temmuz'da ilan edilen Cumhurbaşkanlığı kararına göre 15 Temmuz günü Marmaray, Başkentray, İstanbul Havalimanı ve bazı hatlar ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de 9 Temmuz'da ilan edilen Cumhurbaşkanlığı kararına göre 15 Temmuz günü Marmaray, Başkentray, İstanbul Havalimanı ve bazı hatlar ücretsiz olacak.
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