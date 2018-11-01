Resmi Gazete'de yayımlanan! Artık vize istenmeyecek

Türkiye ile Zambiya arasında diplomatik pasaport hamilleri için vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı.

Resmen açıklandı

Türkiye ile Zambiya arasında 28 Temmuz 2018'de Zambiya'nın başkenti Lusaka'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılması Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ve Zambiya arasında dostane ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirmenin yanı sıra iki ülkenin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla bu kişiler makinede okunabilir, biyometrik diplomatik pasaportlarıyla karşılıklı vizesiz seyahat edebilecek.