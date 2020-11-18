Resmi Gazete kararları! Atamalar Resmi Gazete
Resmi Gazete atamalar. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’in yerine İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı. İşte Resmi Gazete atama kararları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alındı. Muhammet Güven’in yerine Prof. Dr. Sebahattin Aydın atandı. TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.
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