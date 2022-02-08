Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete'de bugün neler var?
Resmi Gazete’de bugün neler var? 8 Şubat 2022 Resmi Gazete kararları büyük bir merak konusu. Resmi Gazete, devletin resmi gazetesidir. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler kamu kurum ve kuruluşlarını bağladığı gibi vatandaşları da bağlamakta. Bunun için günlük yayınlanan Resmi Gazete karaları önem arz etmekte. İşte 8 Şubat 2022 Salı Resmi Gazete kararları….
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliklerine 366 vergi müfettişinin ataması yapıldı. Vergi müfettişliklerine de yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 128 vergi müfettiş yardımcısı atandı. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğleri.
Resmi Gazete yürütme ve idare bölümü
Resmi Gazete atama kararları
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/38, 39, 40, 41, 42)
Resmi Gazete yönetmelikler
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Resmi Gazete tebliğler
Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)
Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-45.1.b)
Resmi Gazete yargı bölümü
Anayasa Mahkemesi kararları (Resmi Gazete)
Anayasa Mahkemesinin 15/12/2021 Tarihli ve 2018/2739 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2019/3157 Başvuru Numaralı Kararı
Resmi Gazete yargı kararları bugün
Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
Resmi Gazete ilanları
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Resmi Gazete bugünkü kararları için tıklayın