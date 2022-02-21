Resmi Gazete atama kararları! Kim nereye atandı? Hangi kuruma atama yapıldı 21 Şubat güncel Resmi Gazete atama kararları!
Resmî Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları, kamu kurumlarında görev yapan bürokrasi tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen 21 Şubat 2022 Resmi Gazete kararları dün gece itibariyle açıklanmıştı. Resmi Gazete kararlarına göre bazı atamalar yapıldı. Peki, Resmi Gazete atama kararları nelerdir? Hangi isim hangi kuruma atanmıştır? 21 Şubat güncel Resmi Gazete atama kararları! Kimler hangi kuruma atanmıştır? Atanan isimler nelerdir? İşte bilgiler...
Cumhurbaşkanlığı yeni atamalar! Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Zakir Avşar atandı. Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.
TÜBİTAK atama kararları
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.