Gündem

Resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcılar cezasını buldu

Resmi belgede sahtecilik yapan dolandırıcılar cezasını buldu

Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yakalanan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda paravan şirket kuran şüphelilerin, işe girmek için başvuran kişilerin kimlik bilgilerini teşvik projelerinde kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

