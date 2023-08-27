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Gündem Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek
Gündem

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Yeniakit Publisher
2023-08-27 16:45:00 -
Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Türk savaş gemileri, 30 Ağustos nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret düzenleyecek.

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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