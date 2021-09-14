Resmi açıklama geldi! İşte araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorunun cevabı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'ndan (TOBFED) yapılan açıklamada, araç sahipleri tarafından en çok merak edilen konulardan birinin aracın yetkili servis dışında tamir edilmesi durumunda garanti dışına çıkıp çıkmayacağı konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED üyesi Auto King'in Genel Müdürü Özkök, 2017 yılında yürürlüğe giren Blok Muafiyeti Kanunu ile araç sahiplerinin araçlarını özel servislerde de garantisi bozulmadan tamir ettirebileceklerini belirterek, "Bakım yapılacak aracın, markaya ait bir yetkili serviste bakımının yaptırılması zorunlu değildir. Kullanıcı, aracının bakımlarını TSE TS 12047 HYB belgesine sahip özel servislerde yaptırabilir. Yalnız, hizmet veren TSE TS 12047 HYB belgesine sahip servislerde bakım üreticinin tavsiye ettiği evsafta olup yan sanayi olmamalıdır. Bakımlarda kullanılan yağ ise aynı şekilde motor tipine uygun özellikte ve üreticinin tavsiye ettiği numara olmalı, yapılan bakım ve onarım işlemleri sonrasında hizmet alım tarihi ve işlemlerini ibraz edebilecek fatura mutlaka alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TSE TS 12047 HYB olan özel servislerde sadece aracın üretiminden kaynaklı kronik arıza ve parçaların değişiminin yapılamayacağını aktaran Özkök, "Bu gibi durumlarda araç alındıktan sonra yetkili özel servislerde bakımı yapılmış bir aracın üretim kaynaklı şanzımanında kronik problem tespit edildiğini varsayalım. Bu durumda araç bakımlarının yetkili özel serviste yapılması aracın garantisini bozmaz, aracın kendi yetkili servisi araca ait bu kronik problemin çözümü konusunda kilometre bakımlarının kendisinde yapılmadığı gerekçesiyle hizmeti vermekten imtina edemez." ifadelerini kullandı.