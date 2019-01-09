Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Alex müjdesi

Fenerbahçe Televizyonunda yayınlanan 14/16 programına konuk olan İdari Menajer Volkan Ballı, sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili konuştu.

Ballı şu açıklamalarda bulundu:

"Ersun hoca akademisyen bir teknik direktör. Gecenin 12'sinde aşağı iniyorum, hoca ve ekip spor yaptığımız salonda çalışmaya devam ediyor. Çok uzaklaşan şampiyonluk hedefi önümüzdeki senenin başlangıcıyla Fenerbahçe'nin ilk hedefi olacaktır, olmalıdır da.

"Sadık çok iyi bir Fenerbahçeli"

Övmek için söylemiyorum ama şunu gördüm; Sadık'la 1-2 saat odamda konuştuk ve çok iyi bir Fenerbahçeli olduğunu gördüm. Galatasaray altyapısında oynayacak ve Fenerbahçeliliğini devam ettirecek... Onun gibi bir oyuncunun aramıza katılması beni çok mutlu etti.

"Alex geldiğinde Samandıra'ya girebilecek"

Alex geldiğinde Samandıra'ya girebilecek artık. Onlar bizim kulübümüz için formamız için ter akıttılar, şampiyonluklar yaşattılar. Onlar bizim başımızın tacı. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ne zaman ihtiyacımız olsa yardımımıza koşuyorlar"