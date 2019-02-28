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Resmi açıklama | Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini açıkladı. Peki, Resmi açıklama | Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

28 Şubat 2019 Perşembe 13:40
Resmi açıklama | Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini açıkladı. Peki, Erzurumspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Erzurumspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Kulübü, BB Erzurumspor maçının erkene alınması için yaptıkları başvurularının kabul edilmediğini duyurdu.

Karşılaşma 3 Mart Pazar 19:00'da oynanacak.

Resmi açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere, 3 Mart 2019 Pazar günü saat 19:00 da oynanacak olan Erzurumspor - Galatasaray maçı için, gerek TFF gerekse yayıncı kuruluş nezdinde maçın daha uygun meteorolojik, saha ve fiziki koşullarda oynanabilmesi ve gündüz saatlerine alınması konusunda, maç saatinin ilan edildiği ilk günden itibaren başvuruda ve müteaddid görüşmelerde bulunduk.

Bu çerçevede, sporcu sağlığını ön plana alarak, maçın daha adil ve eşit şartlarda oynanması için 13:30 ya da 16:00 gibi uygun bir saate alınması yönünde yaptığımız yazılı talebimize karşı; yayıncı kuruluş ve ev sahibi takımın olumsuz görüşleri gerekçesiyle, daha önce ilan edilen gün ve saatte oynanacağı TFF tarafından Kulübümüze bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:40
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