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Resmen yürürlüğe girdi! Kurbanlıkları kapsamıyor

Damızlık, besilik ve kesimlik sığır cinsi büyükbaş hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar, koyun-keçi türü hayvanlar, damızlık kanatlı hayvanlar, arı ve diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususlar belirlendi

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
Resmen yürürlüğe girdi! Kurbanlıkları kapsamıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri ithalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle büyükbaş, küçükbaş, damızlık kanatlı hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, ithalat için gereken kontrol belgesinin onaylanması için başvuru dilekçesi, imzalanarak kaşelenmiş kontrol belgesi, fatura, ithal edilecek hayvanlar ile üreme ürünleri için taahhütname ve döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin belge talep edilecek. Kontrol belgesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacak ve e-belge olarak da düzenlenebilecek.

Hayvan hastalıkları yönünden kısıt bulunan ülke-bölgelerden veya sağlık sertifikası anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalat talepleriyle ilgili kontrol belgeleri onaylanmayacak. İthal edilecek hayvanların veya üreme ürünlerinin gümrüğe gelmiş ya da çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olması durumları hariç, kontrol belgesi onaylanan ancak daha sonraki süreçte ithalatın gerçekleştirileceği ülke-bölgede ithalatı kısıtlayan bir hayvan hastalığı çıkması durumunda, belgeler geçerliliğini yitirmiş sayılacak.

Yerli gen kaynaklarının korunması amacıyla veya ithal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin verim ve kalite unsurları gibi hususlarla ilgili olarak Bakanlık kontrol belgesi düzenlemelerinde ilave tedbir alabilecek.

Kurbanlık amacıyla ve Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak ithalatlar ile diğer hayvan ve üreme ürünlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık projeleri kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ithalatlarda, ithal edilecek hayvanlara ilişkin teknik kriterler, ithalatı yapan kurum tarafından da belirlenebilecek.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:15
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