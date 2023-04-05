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Sağlık Resmen yürürlüğe girdi! Bu haber tüm aile hekimlerini ilgilendiriyor
Sağlık

Resmen yürürlüğe girdi! Bu haber tüm aile hekimlerini ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2023-04-05 13:03:00 -
Resmen yürürlüğe girdi! Bu haber tüm aile hekimlerini ilgilendiriyor

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

meleknur

HAYIRLI OLSUN. YOLLARINIZ AÇIK OLSUN,ALLAH YAR YARDIMCINIZ OLSUN DEĞERLİ BAKAN EFENDİ!

mustafa

hayırlı olsun. büyük hizmet. bu arada tuzu kuru semtlerde hem bu hizmetten faydalanan hatta zenginliklerinden utanmadan evde besledikleri kuçu kuçularının insan ilaçlarıyla çakışan veteriner ilaçlarını da yazdırmaya kalkan bir taraftan da orada bile sn .erdoğan a küfretmeyi ihmal etmeyen utanmazları, kokanaları da lanetliyorum. sağlık ocağındaki hekimlere yüksekten bakmalarını, buralarda görevli başörtülü bayan personele aşağılayıcı tavırlarını da kınıyorum. Allah soracak sizlere mağrur ve mütekebbir azınlık budalaları.
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