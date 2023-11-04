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Gündem Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı
Gündem

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-04 16:17:00 -
Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Dışişleri Bakanlığı "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

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