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Gündem Resmen tanıtıldı! Bedavadan biraz pahalı
Gündem

Resmen tanıtıldı! Bedavadan biraz pahalı

Otomobil devi Toyota, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken yeni sedan modeli 2023 Crown'ı tanıttı. Çok az yakıt tüketen yeni modelin fiyatı 41 bin dolardan başlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 12:12:00 -
Resmen tanıtıldı! Bedavadan biraz pahalı

Otomobil devi Toyota, merakla beklenen sedan modeli Crown'ı yeniledi. İç tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken yeni model, 41 bin dolardan başlayan fiyatla pazara giriyor. 

 

Yeni Toyota Crown, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

 

Crown'ın, tasarım benzeriyle Honda Civic'e rakip olacağı dile getiriliyor.

Aracın iç tasarımında ise Toyota'nın yeni nesil bilgi-eğlence ekranının bu sedanda da kullanıldığını görüyoruz.

Tamamen hayalet yapıdaki gösterge ekranı ile 12,3 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence ekranının birleşik durumda olması da dikkatlerden kaçmayan tasarım detayları arasında.

Kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve 4G Wi-Fi da bu otomobilde yer alan özellikler arasında.

Bu model performans bakımından da iddialı geliyor.

Kaputun altında standart olarak sunulan 2.5 litrelik dört silindirli hibrit motor yer alıyor.

Özellikle kısa mesafeli ve düşük hızlarda yakıt konusunda oldukça cimri.

Toyota'ya göre aracın sahip olduğu özel EV modu, yaklaşık 3.78 litre benzin tüketimi sırasında, 60 kilometre ekstra menzil sağlıyor.

Yeni Toyota Crown, aynı özellikleri barındıran 4 farklı kasadan karşımıza çıkıyor.

Satışa ilk çıkacak olan sedan modeline baktığımızda Toyota Hibrit Sistemi ve Hibrit Max şeklinde 2 farklı motorla geldiğini görüyoruz.

Araçta ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, çift bölgeli klima kontrol sistemi, ortam aydınlatması ve panoramik açılır tavan gibi ek paketler ile erişebileceğiniz seçenekler de mevcut.

Aracın fiyatı 41 bin dolardan başlıyor. Toyota Crown'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

 

 

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Yorumlar

hülya

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