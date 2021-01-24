Resmen takımda! Transferi açıkladılar
Fenerbahçe, Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaşmaya varıldığını ve Mesut Özil ile de prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."
İlk antrenmanına çıkıyor!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.