Resmen takımda! Transferi açıkladılar

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaşmaya varıldığını ve Mesut Özil ile de prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."

İlk antrenmanına çıkıyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.