Resmen seyrettiler: İBB itfaiyesi yine bir yangın söndürememe operasyonunda!

İBB itfaiye ekipleri yangını söndürmek yerine, izleyerek yangın bekçiliği yapmaya devam ediyor. Boya fabrikası alev alev yanarken liyakatin sıfırlandığı İBB ekipleri yangını seyretti.

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da Kocaeli sınırında bulunan bir boya fabrikada yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Fabrikada tiner ve boyaların bulunması, yangını kısa sürede büyütürken çevredeki il ve ilçelerden itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.