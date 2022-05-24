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Ekonomi Resmen rekor kırdı: Ruble 4 yılın en yüksek seviyesinde!
Ekonomi

Resmen rekor kırdı: Ruble 4 yılın en yüksek seviyesinde!

Rus para birimi ruble dolar karşısında 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Yeniakit Publisher
2022-05-24 15:49:00 -
Resmen rekor kırdı: Ruble 4 yılın en yüksek seviyesinde!

Ruble, dolar karşısında rallisini 5. günde de sürdürerek Mart 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya'nın sermaye kontrollerini gevşetmeyi değerlendirdiğine dair haberlere rağmen para birimi bugün dolar karşısında yüzde 2 yükselişle 56 seviyelerinde seyrediyor.

En iyi performans gösteren para birimi

Ruble, Ukrayna'yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımların ülkeyi ekonomik darboğaza sokmasına rağmen dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde 30 yükselerek en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Ancak ekonomistler toparlanmanın çok hızlı gerçelleştiğini ve bu değer kazancının bütçe gelirlerine darbe vuracağını, ihracatta rekabetçiliği de azaltacağını belirtiyor.

Rus hükümeti yaptırımlar nedeniyle uygulamaya konan bazı sermaye kontrollerini gevşetiyor. Son olarak rubleyi korumak adına getirilen Rus ihracatçılarının Döviz kazançlarındaki mecburi satış oranı yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürüldü.

ITI Capital Analisti İskender Lutsko rublenin kısa vadede 60-65 bandında hareket edeceğini, Rusya'nın mevsimsel olarak enerji ihracatının azaldığı 3. çeyrekte ise 65-75 dolara gerileyeceğini öngördü.

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