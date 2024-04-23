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Gündem Resmen onaylandı Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni dönem
Gündem

Resmen onaylandı Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-04-23 13:55:00 -
Resmen onaylandı Azerbaycan ve Türkiye arasında yeni dönem

Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılmasını öngören anlaşma, Azerbaycan Milli Meclisi tarafından kabul edildi. Bu anlaşma ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki vergi uygulamalarında önemli bir adım atılmış oldu.

Azerbaycan Milli Meclisi, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onayladı.

Milli Meclis'in Genel Kurul Toplantısında, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" görüşüldü. Oylamaya çıkarılan anlaşma kabul edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması", 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in de hazır bulunduğu törende Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.

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