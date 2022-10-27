Resmen harekete geçildi! Adalet Bakanlığından TTB müjdesi

Her fırsatta memleket muhalifliği yapan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) isminin değişmesi gündemde.

Konuya dair Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Bozdağ: "Türk Tabipler Birliği'nin ‘Türk’ ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden terör örgütlerinin ağzıyla, ‘Türk’ ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı."