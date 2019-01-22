Resmen duyuruldu! MHP'nin aday tanıtım toplantısına, AK Parti adayları da katılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun’un sorularını yanıtladı. Ünal, Adana'daki MHP aday tanıtımına AK Parti adaylarının da katılacağını açıkladı.

Mahir Ünal 'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Çevreci projeler ve yaşanabilir şehircilik ön planda olacak.

-Bizim imarı dikey değil de daha çok yatay mimari, çünkü şehirlerimizin insanı besleyen şehirler olması gerekiyor. Şehrin bir bölümünde dikey mimari kullanılabilir ama şehrin her yerinde dikey mimarinin son derece yanlış olduğunu Cumhurbaşkanımız ifade etti.

Biz sadece seçim ofislerimizin etrafında bayraklarımızı kullanacağız. Yine müziklerimiz yine sadce seçim ofislerimizin çevresinde kullanacağız. Dolayısıyla bütün sokakların caddelerin kaplanmadığı, o plastik bayrakların her yerde olmadığı bir kampanya, geçmişte de planlamıştık. Bu defa bütün teşkilatlarımıza bir seçim kılavuzu gönderiyoruz. Bu seçim kılavuzunda çalışmalarını nasıl yapacaklar, seçim ofisleri nasıl olacak, müzikleri nasıl kullanacaklar, mitingler nasıl olacak, teşkilatlarımız buna göre hareket edecek.

Artık dijital dönüşüm kaçınılmaz olarak bize bir şey dayatıyor. Gerçeklikteki karşılığınızın dijital platformda da olması gerekiyor. Biz bir dijital genel merkez oluşturduk. Bütün kurulları ve organlarıyla. Burada bizim yine MKYK’mız var, MYK’mız var, genel başkan yardımcılarımız var, 1 buçuk milyon teşkilat üyemizin anlık konuşabildiği bir panel oluşturduk. Genel başkandan mahalle başkanına kadar anlık iletişim sağlanıyor. Benim her bir teşkilat mensubum gerçek kişilik olarak sosyal ağlarda kendi düşüncesini, kendi siyasi bakış açısını gerçekleştiriyor. Bu da bize kara propagandaya dönük bot hesapların oluşturmak istediği kara propagandayı gerçek hesaplarla engellemenizi sağlıyor.