Resmen duyuruldu: Almanya: İlk Patriot füzelerini Kiev'e teslim ettik diyerek duyurdu

Almanya Savunma Bakanlığı, ilk Patriot hava savunma sistemi füzelerinin Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu. Almanya, Ocak ayı başlarında bir Patriot bataryasını Kiev'e devretmeyi kabul etmişti.

Savunma Bakanlığı web sitesinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'ya aşağıdaki silah türleri teslim edildi: Patriot hava savunma sistemi ve füzeleri, 76 adet Mercedes-Benz Zetros kamyonu, 124 sınır koruma aracı." Patriot PAC-3, balistik hedefleri 15 km'ye kadar irtifalarda saatte 1600 km hızla vurabiliyor. ABD de Zelenskiy'nin ziyaretinin ardından Aralık 2022'de Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etme kararını açıklamıştı. Kiev, ABD'nin bu sistemleri devretme kararını "psikolojik bir dönüm noktası" olarak nitelendirmişti. Turkrus'un aktardığı haberde: ABD'nin ardından Almanya da bir Patriot bataryasını Ukrayna'ya devretme kararını Ocak başında açıklamıştı.

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