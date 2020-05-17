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Dünya

Resmen duyurdular: Koronavirüs vakası kalmadı

Doğu Afrika ülkesi Eritre’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi. Halkın rehavete kapılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut önlemler ve uyarılara uyulması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:38:00 -
Resmen duyurdular: Koronavirüs vakası kalmadı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar görülen 39 vakadan sonuncusunun da iyileştiği ve taburcu edildiği belirtildi.

Ülkede koronavirüsten ölen olmadı.

Halkın rehavete kapılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, mevcut önlemler ve uyarılara uyulması istendi.

Ertire, Moritanya ve Morityus’un ardından Afrika’da Kovid-19 hastalarının tamamen iyileştiğini açıklayan 3. ülke oldu.

Moritanya, 19 Nisan'da koronavirüs vakası kalmadığını açıklayan ilk ülke olmuş ancak daha sonra yeni vakalar yaşanmıştı.

En fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü kıtada, Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

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