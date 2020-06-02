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Spor

Resmen duyurdular! Galatasaray'a genç yetenek Florinel Coman

Transferde ince eleyen sık dokuyan Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Rumenlerin genç yeteneği Florinel Coman'a kanca attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:23:00 -
Resmen duyurdular! Galatasaray'a genç yetenek Florinel Coman

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gica Hagi’nin takımı Viitorul’dan efsane olduğu FCSB’ye geçerken 3 milyon euro ödenen Florinel Coman’ı yeniden istiyor

Fatih Terim onay verdi

Çünkü FCSB Başkanı ve oyuncunun menajeri Gigi Becali, Coman’ın fiyatının kendisi için en az 12-13 milyon euro olduğunu açıkladı.

Ancak bu rakam da sadece pandemi döneminde. Galatasaray oyuncuyu istemeye devam ediyorsa en azından 7-8 milyon euro’ya kadar çıkması gerektiğini söyledi. Becali PRO TV’ye, “o da bu pandemi döneminde. Pandemi geçtikten sonra rakam çok fazla olacaktır” dedi. Rumen oyuncu için bahsedilen sürpriz takımın Galatasaray olduğunu iddia etti.

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