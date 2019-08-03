Resmen duyurdular! Beşiktaş'tan Robert Mak hamlesi Slovakya medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Zenit’te forma giyen kanat oyuncusu Robert Mak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Rus temsilcisinin teknik direktörü Juraj Venglos’ta, “İstanbul ve İspanya takımlarından teklif var. Mak’ın düzenli oynayabileceği bir takıma gitmesini istiyoruz. Transferi en geç 10 gün içinde çözülür” diyerek Slovak basınını doğruladı. Beşiktaş’ın 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Zenit’e teklifte bulunduğu belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın sol bek adaylarından Jamuli Collins için yaptığı teklif ise Paderborn tarafından düşük bulundu.

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