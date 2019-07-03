Resmen duyurdular! Beşiktaş'tan Lewis Holtby atağı
Alman medyasında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren ve şuan boşta olan tecrübeli futbolcu Lewis Holtby'i yakın markaja aldığı iddia edildi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:10
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir dönem gündemine gelen Lewis Holtby ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'i kadrosuna katmak istiyor.
Alman orta saha oyuncusunun henüz bir karar vermediği ancak Türk ekibinin bu anlaşmayı yapmakta ısrarcı olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Hamburg'ta 31 maça çıkan Lewis Holtby, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
(Sporx)
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