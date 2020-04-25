  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Resmen duyurdular! Beşiktaş, Ganalı yıldız ile anlaşma sağladı

Gana medyasının geçtiği habere göre Beşiktaş, CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

2020-04-25 23:02:00 -
Resmen duyurdular! Beşiktaş, Ganalı yıldız ile anlaşma sağladı

Koronavirüs salgını sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

Gana medyası duyurdu

Kara Kartal'a müjde ise Gana basınından geldi. Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı