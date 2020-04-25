Resmen duyurdular! Beşiktaş, Ganalı yıldız ile anlaşma sağladı

Koronavirüs salgını sonrası siyah-beyazlı kulübün transfer politikasında da önemli değişiklikler oldu. Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurarken bonservisi elinde olan isimlere yönelmek istiyor.

Gana medyası duyurdu

Kara Kartal'a müjde ise Gana basınından geldi. Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi.

Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.