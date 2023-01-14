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Aktüel Resmen değişti! E sınıfı ehliyetlerde yeni dönem
Aktüel

Resmen değişti! E sınıfı ehliyetlerde yeni dönem

E sınıfı ehliyet sahibi olmak isteyenler dikkat. Şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e indirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:35:00 -
Resmen değişti! E sınıfı ehliyetlerde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Diyaliz merkezlerinde tedavi gören engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan firmalar için yetki belgesi alma şartları kolaylaştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıt yaş şartı 12'den 15'e çıkarıldı.

24 yaşa indirildi

Ayrıca yolcu taşımacılığı yapacak firmalar için prosedürlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda şoför açığının kapatılması ve gençlerin istihdamına katkı sağlanması için büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş şartı 26'dan 24'e indirildi.

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