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Ekonomi Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?
Ekonomi

Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:08:00 -
Resmen belli oldu! Elektriğe zam olacak mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak tarife tablosunda bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı.

EPDK tarafından alınan 1 Temmuz’dan itibaren 3 ay süreyle geçerli tarife tablosu 11930 No’lu Kurul Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan tarifelere göre, alçak gerilim tarifesinde mesken abonelerinde kilovatsaat başına 134,1070 kuruş olurken, alçak gerilim tarifesinde kamu ve özel hizmetler sektöründe kilovatsaat başına 233, 2299 kuruş oldu. Buna göre bütün abone grupları için nihai faturaya yansıyan herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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